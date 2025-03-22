22 MART HAVA DURUMU İSTANBUL: 22 Mart bugün İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 22 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Peki, 22 Mart Cumartesi günü bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 22 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklıkların en yüksek 13°C, en düşük 4°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esmesi, nem oranının ise ortalama %75 civarında seyretmesi öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında kalmaya devam edecek.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu