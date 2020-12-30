22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı
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22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı

30.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:54

- 22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yollar 22 günün ardından tekrar ulaşıma açıldı.

- 22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yollar 22 günün ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yaylada kalan vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için görev başında olan ekipler, 40 kilometrelik yolun kapanmaması için gece gündüz çalışıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylasında bulunan Yeşilöz köyü, Doğanyol ve Akarsu grup köy yolu iki günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ekipler yoğun kar nedeniyle kapanan 20 köy yolunu ulaşıma açtı.

Saha şefi Cihat Akdağ, günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi. Akdağ, "Günlerdir kar yağışı etkiliydi. Birçok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekip arkadaşlarımızla beraber kapalı olan tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. En son Yeşilöz grup köy yolu kalmıştı bunu da açtık" dedi.

Kepçe operatörü Mikail Gök ise yaylada kalan aileler için seferber olduklarını ifade etti. Gök, "Her yıl ilçemize bağlı yaylada kalan ailelerin mağdur olmamaları için çalışma başlatıyoruz. İlçe Kaymakamımız Hasan Meşeli'nin talimatlarıyla kapalı olan tüm köy yollarımızı açtık" diye konuştu.

Dozer operatörü İrfan Cin de kar kalınlığının yer yer 2metreyi bulduğunu bu nedenle yayla yollarını açmakta zorluk çektiklerini söyledi. Cin, "Kaymakamımız Hasan Meşeli ve saha şefimiz Cihat Akdağ'ın talimatları doğrultusunda köy yollarımızın tamamını açtık. Çok mutluyuz. Yorucu zor bir iş ama vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı
22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı
22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı
22 gündür kapalı olan yollar açıldı, yaylada kalan ailelere ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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