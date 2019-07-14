21 yıldır Erciyes'e gelerek gelengileri besliyor

Yaz mevsimini Tekir Yaylası'nda kurduğu karavanda geçiren İsmail Özcadağ, "Onlar aç kalınca çocuklarım aç kalmış gibi üzülüyorum"

KAYSERİ - Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası'na, 21 yıldır kurduğu karavana gelen İsmail Özcadağ, 'Anadolu yersincabı' olarak bilinen gelengileri besliyor.

Tekir Yaylasına yazın havaların ısınması ile birlikte 21 yıldır aralıksız çıktığını ve zaman geçirdiğini söyleyen İsmail Özcadağ'ın Gelengilerle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. "Bu Gelengiler benim komşum olur" diyen Özcadağ, "Bazen fırından taze ekmek getiririm. Bazen de bir çuval ekmek getiririm. Bunları bir gün aç bırakmam" diyerek her gün Anadolu yersincabı olarak da bilinen gelengileri beslediğini söyledi.

Özcadağ, "Gelengiler aç kaldığı zaman, sanki evde çocuklarım aç kalıyor muş gibi üzülürüm" diyerek, "Zararlı mahluk olduklarını zannetmiyorum. Bazen çiftçi arkadaşlar tarlalara zarar verdiklerini söyleyerek öldürüyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ben bunların zararını görmedim. Allah'ın yarattığı mahluk oldukları için zevkle bakıyorum. Sabah namazından sonra yuvalarından çıkarak beni beklerler. Ben de ilk olarak onların karnını doyuruyorum. Daha sonra kendime bir kahve yapıyorum ardından kendi karnımı doyuruyorum" ifadesinde bulundu.

Gelengiler Hakkında

Sincapgiller familyasından Kafkaslar'dan İsrail'e kadar yayılım gösteren, ismini en çok bulunduğu Anadolu'dan alan bir kemirgen türüdür. Bozulmamış, az eğimli düzlükler, step ve çayırlarda yaşarlar. Bozkırlarda, kurak yerlerde, ekin tarlalarının kenarındaki ekilmemiş alanlarda, bozkır, çayır ve meralarda bulunur. Kafkasya (Ermenistan ve belki Azerbaycan), İran, Suriye, Filistin ve İsrail'de; yurdumuzda ise Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunur.

Kaynak: İHA