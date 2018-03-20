21 Yıl Sonra Şehit Silah Arkadaşlarından Vefa Örneği

Mardin'in Savur ilçesinde vatani görevine yaparken 19 Ocak 1997 yılında şehit olan Nuri Tavşanlıoğlu'nun 16 silah arkadaşı, 21 yıl sonra Mihalgazi ilçesini ziyarete gelip vatanperver bir vefa örneği sergilediler.

Yurdun çeşitli illerinde yaşayan Tavşanlıoğlu'nun 16 silah arkadaşı, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle Mihalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerine katıldı. Silah arkadaşları, düzenlenen törenin ardından İlçe Kaymakamı Fatih Uzun, İlçe Belediye Başkan Vekili Bülent Buhara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Şahin, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte şehit annesi Mürvet ve babası Yaşar Tavşanlıoğlu'nu evlerinde ziyaret ettiler. Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonrası kalabalık heyetle şehit Nuri Tavşanlıoğlu'nun kabrini ziyaret edip Fatihalar okuyan arkadaşları, çelenk sunarak dua ettiler.

İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün tarafından Ilıcalar tesisinde misafir edilen şehidin arkadaşları; emekli Uzman Çavuş İsmail Güney, Yılmaz Aydoğdu, Ümit Güven, Mehmet Aydın, Ahmet Güven, Mümin Sönmez, Nurettin Candan, Muharrem Yazıcı, Ağdem Bilbey, Mehmet Sekmen, Fettah Coşkun, Sağlim Aygün, Erdoğan Tuncer, Asır Bayram ve Cevdet Yavuzyiğit, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ettiler. - ESKİŞEHİR