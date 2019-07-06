Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ereğli Lisesi önünde yürüyüşe başlayan korteje, Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odası yöneticileri, yabancı dans ekipleri ve animatörlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Posbıyık, Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı festivali 5 yıl aradan sonra tekrar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk istediklerini ifade eden Posbıyık, "Türkiye'nin her tarafından gelen insanları ilçemizde bir arada toplamış durumdayız. Misafirlerimizle 20 yıldır haykırdığımız gibi hep birlikte 'sevgi, barış ve dostluk' dedik. Üç gün boyunca savaşsız bir dünya istediğimizi haykırıyoruz. Termik santralsiz bir Türkiye istediğimizi, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin ön planda olduğu çağdaş, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir ülke özleminde olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz."

Vali Bektaş da Ereğli'nin festival özlemine kavuştuğunu belirterek, "Gerçekten sevgi, barış, dostluk ve hoşgörü diyoruz. Ereğli kendi içerisinde barışık bir kent. Ereğli farklılığını enerjisi ile kendisini ortaya koyuyor." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festival meşalesini yaktı, beyaz güvercin uçurdu.

Festival kapsamındaki etkinlikler

Öte yandan etkinlikler kapsamında Türk Kızılay ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Sarıkamış Anıtı'nda kan bağışı ve ilik taraması gerçekleştirdi.

Ayrıca resim çalıştayı, geleneksel el sanatları günleri, ressam Memnune Akyüz'ün karma resim sergisi, Erfen Foto Kulübü'nün sahil ve çınaraltı fotoğrafları resim sergisi yapıldı. Moldova Halk Dansları gösterileri eşliğinde de Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki off-road araçların tanıtımı gerçekleştirildi.

Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinde ise Ereğli Belediyesine ait plaj tesislerinde düzenlenen köpük partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA