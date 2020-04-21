21 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
21 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 BUNDESLİGA EN GÜZEL KURTARIŞLAR
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - DANİMA
01:00 Hollanda - Danimarka
01:45 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:50 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
02:00 Almanya - İspanya
02:40 Spor Akşamı
03:40 İngiltere Premier Lig Goller
03:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA
04:00 İspanya - İtalya
04:00 Siyah Beyaz Anılar
04:15 Takvim Yaprakları
04:20 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
04:30 Spor Kitaplığı
04:35 Spor ve Sağlık
04:40 Kamu Spotu: Evde Spor
04:45 Hollanda - İspanya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:10 Siyah Beyaz Anılar
06:25 Spor Kitaplığı
06:30 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - İspanya
10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - İTALYA
10:30 İspanya - İtalya
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Rusya - Çek Cumhuriyeti
12:15 Danimarka - Almanya
12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' DANİMARKA - ALMAN
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Hollanda - Danimarka
16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İspanya - İtalya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
23:00 Almanya - Portekiz
Kaynak: InterSinema.com