21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu
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21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu -70 kilometrelik kuyruk havadan drone ile görüntülendi İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü devam ediyor.

21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu

-70 kilometrelik kuyruk havadan drone ile görüntülendi

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü devam ediyor. Gerede beldesindeki gişelere kadar uzanan yaklaşık 70 kilometrelik kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor.

Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın dün Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyruklar oluştu.

Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafik havadan da görüntülendi.

Bayram tatilini erken bitirenler bayramın son günü yollara düştü 21 ilin kesiştiği kemik ve rampalarında yoğun trafik yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik Gerede otoban gişelerini kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu
21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu
21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu
21 ilin kesiştiği kemikli rampalarında kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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