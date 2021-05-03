21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü
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21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi birinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşı

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi birinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Sütlü Domates Çorbası

- Zeytinyağlı Taze Fasulye

- Yoğurt

- Kırmızı Meyveli Yoğurt Cupcake

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI

21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Sütlü Domates Çorbası için gerekli malzemeler

5 tane domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytin yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tepeleme yemek kaşığı un

½ su bardağı süt

Sütlü Domates Çorbası yapılışı;

- Öncelikle tereyağı ve zeytin yağını tencereye alın.

- Un eklenerek biraz kavurun.

- Domates salçası ve rendelenmiş domatesleri ekleyin.

- 3-4 dakika kavurun.

- 4 su bardağı su ekleyerek çırpın.

- Tuzu damak tadınıza göre ayarlayın.

- Kaynayana kadar karıştırın, kaynadıktan sonra yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişirin.

- Servis yapmadan önce tencereye süt ilave ederek, karıştırın.

- İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ZEYTİNYAĞLI TAZA FASULYE

21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Zeytinyağlı Taze Fasulye için gerekli malzemeler

-1 kg taze fasulye

-1/2 su bardağı zeytinyağı

-2 tane domates

-1 yemek kaşığı salça

-1 su bardağı sıcak su

-1 tane kuru soğan

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-Tuz

Zeytinyağlı Taze Fasulye yapılışı;

- Öncelikle soğanı küp küp doğrayın ve domatesleri rendeleyin.

- Fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın. Ayıkladığınız fasulyeleri bir kapta yıkayarak ikiye bölün ve bir kenarda bekletin.

- Pişirme işlemine başlamak için zeytinyağını tencerede ısıtın. Önceden doğranan soğanları yağ içerisine ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

- Salça ve tuzu da ilave edin. Ayıklanmış fasulyeleri de tencere içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

- Daha iyi karışmasını sağlamak için tencerenin kapağını kapatıp sallayabilirsiniz.

- Rendelenmiş domatesleri de tencereye dökün ve fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

- Son olarak sıcak su ve toz şekeri de karışıma ekleyerek harlı ateşte pişirin.

- Yemek olduğunda tencerede soğuması için biraz bekletin.

Afiyet olsun.

KIRMIZI MEYVELİ YOĞURT CUPCAKE

21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Sıcak havalarda serinlemek için birebir dondurmamsın bir tatlı. Çok hafif ve lezzetli oluyor, iftar sonrası için tercih edebilirsiniz.

Kırmızı Meyveli Yoğurt Cupcake için gerekli malzemeler (4 tane için)

- 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1 tane donmuş¸ muz

- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

- dilediğiniz meyveler (ben çilek, frambuaz, vişne kullandım)

Kırmızı Meyveli Yoğurt Cupcake yapılışı;

- Öncelikle muz, yoğurt ve balı mutfak robotundan geçirin.

- cupcake kalıplarına paylaştırın. (başka bir kalıba koyup sonradan kesebilirsiniz)

- üzerine meyveleri dizin.

- buzlukta donana kadar bekletin.

Afiyet olsun!

YOĞURT

21.Gün iftar menüsü! 3 Mayıs Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü
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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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