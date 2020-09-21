21-27 Eylül tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 21-27 Eylül tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

21-27 Eylül tarihleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair haftalık burç yorumlarını okuyarak atacağınız adımları, vereceğiniz kararları şekillendirebilirsiniz.

KOÇ: Günlük işler, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bedenen oldukça yorucu bir hafta geçirebilirsiniz. Sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Eşiniz veya ortağınızla tartışabilirsiniz. Kasım ayının ortasına kadar sinirlerinizi zorlayacak olaylar zinciri devam edebilir.

BOĞA: Haftanın ilk yarısı günlük rutinler, ikinci yarısında ise; çocuk ve aşk konularına yoğunlaşacaksınız. Hem aklınız hem duygularınız sizi, dış görünümünüz ve imajınızla ilgili yenilik yapmaya itebilir. Radikal kararlar alabilirsiniz. Ani gerginliklere karşı hazırlıklı olun. Sabretmek ve sakin davranmak en iyisi olacaktır.

İKİZLER: Aşk, çocuk, aile ve evinizle ilgileneceksiniz. Duygu ve mantık uyumuyla gelişecek krizleri göğüsleyebilirsiniz. Gelecek bazı ek kazançları eviniz ve aileniz için harcayacaksınız. Uzak akraba aile büyükleriyle anlaşmak zor olabilir. Konumunuzla ilgili başkalarının ne düşüneceğini kafanıza takmanıza gerek yok.

YENGEÇ: Hafta başında aile ve evle ilgilenirken, cumadan itibaren kardeş ve yakın çevrenizle ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. Bazı yengeçler kredi çekerek ev satın alabilirler. Arkadaş çevreniz nedeniyle ailenizle kavga edebilirsiniz. Tartışma ve yanlış anlaşılmaların bol olacağı bir dönem. Gelirinizin artması moral verebilir.

ASLAN: İlk iki gün kardeş veya komşularınızla ilgili gelişmelere yoğunlaşacaksınız. Tartışma ihtimaliniz yüksek. Çarşamba gününde itibaren ise; kazançlarınıza odaklanacaksınız. Evde olmak isteseniz de mecburen işe gitmek zorunda kalabilirsiniz. Artan kazancınızla gereksiz ve lüks harcamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK: Maddi kazançlarınız ve bireysel işleriniz haftanın odak noktası. Yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında hayal kırıklığı ve yanılmalar söz konusu. Çocuğunuz veya sevgilinizle görünürde gerginlik devam ederken, temelde bazı sorunları çözerek rahatlayabilirsiniz. Akılcı davrananlar istediği hedefe ulaşabilir.

TERAZİ : Hafta başında içe dönük iken; çarşambadan itibaren ön planda olmak isteyeceksiniz. Ailede bir süredir devam eden sorunların etkisiyle; doğru iletişim şekli kurmakta zorlanabilirsiniz ve olaylar büyüyebilir. Sabrederek, gelişmeleri sakince yönetebilenler ise; güzel sonuçlar alabilirler. Abartılı tepkiler kaybettirir.

AKREP : Sosyal ve aktif bir hafta sizi bekliyor. Aşk ve çocuk konularında bazı duygusal hayalleriniz gerçek olabilir. Geçmişten gelen bazı problemler yüzünden kardeş veya yakın arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Ancak sakince ve doğru iletişimle de sorunu kökünden çözebilme fırsatı mevcut. Unutmayın son seçim bize ait.

YAY : Kariyerinize yoğunlaşacaksınız. Ancak perşembeden itibaren; hukuk, eğitim veya yurt dışı bağlantılı işlerle ilgilenmeniz gerekecek. Sorumluluk aldığınız konularda kazanç elde edeceksiniz. Sevgili veya çocuğunuzla kavga riski yüksek. Ben değil bir demeniz gereken uzun bir dönemdesiniz, bunu unutmayın.

OĞLAK : Ödeme, kredi, miras işleriyle ilgileneceksiniz. Devam eden rahatsızlığı olanlar ameliyat olabilirler. Kardeş veya yakın çevreyle anlaşmak zor olacak. Kendinize fazla yüklenmeyin. Aile içinde enerjisel olarak güç mücadelesi krize dönme riskinde olsa da; alınan sorumluluklarla ve akılcı davranarak güzel sonuç alabilirsiniz.

KOVA : Hafta başında ödemeler, çarşambadan itibaren evlilik ve ortak projelere odaklanacaksınız. Aşk tazeleyebilir ya da ortak projelerinizden güzel gelirler elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizle tartışma riskiniz yüksek. Ancak duygularınızla düşüncelerinizi dengeleyerek olay krize dönüşmeden çözebilirsiniz.

BALIK : Evlilik ve ortaklı projeler haftanın gündemi. Bekarlar evlenebilir. Bazı yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Kazançlarınızı elde ederken çok fazla çalışmanız gerekebilir. Gösteriş uğruna fazla masraf yapma eğiliminde olacaksınız. Kadersel temalı olaylar yaşayacağınız bir zaman diliminde olduğunuzu bilmelisiniz.

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Not : Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.