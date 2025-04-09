2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Kandil günleri!

Kurban Bayramı, İslam alemi için büyük öneme sahip dini günlerden biridir. Bu nedenle 2025 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği sıkça soruluyor. Tatil planı yapmak isteyenler ve kurban hazırlığına başlayan vatandaşlar, "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 2025 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki Kurban Bayramı 2025 yılında hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi günlerde tatil olacak?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 2025 dini günler takvimi baz alındığında, bayram süresi 4 gün olacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hafta sonu ile birleşmesi, tatil süresinin uzama ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle 10 Haziran Salı gününün de resmi tatil ilan edilmesi halinde, bayram tatili 6 güne kadar çıkabilir.