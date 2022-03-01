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2023 seçimleri masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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2023 seçimleri masaya yatırıldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Bilecik'te ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Bilecik'te ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Koordinatörü Necati Karagöz Bilecik temasları kapsamında AK Parti ilçe başkanlarının katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. İlçe başkanlarını tek tek dinleyen Karagöz, 2023 hedefleri ve çalışmaları ile alakalı bilgiler aktardı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gerek seçmenlerimizle gerekse toplumun her kesimi ile sıcak temas halindeyiz. Bu yüzden muhalefetten hep bir adım öndeyiz. 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Necati Karagöz, Hisarcık, AK Parti, Bilecik, Politika, Haberler

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