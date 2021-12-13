2022 YKS sınav tarihi ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınavları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı - Haberler
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2022 YKS sınav tarihi ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınavları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı

2022 YKS sınav tarihi ne zaman? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınavları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı
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2022 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak olan sınavların sınav tarihleri ve başvuru tarihleri merak ediliyor. 2022 YKS sınav tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilirken başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu.

2022 YKS sınav tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilirken bir son dakika haberi geldi. ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  • Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
  • Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
  • Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 KPSS tarihleri:

  • EKPSSS 24 Nisan,
  • KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
  • KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
  • KPSS ÖABT 14 Ağustos,
  • KPSS Önlisans 2 Ekim,
  • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
  • KPSS DHBT 27 Kasım,

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:26 Haziran,

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ:27 Mart,

DGS:3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:11 Aralık,

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:18 Aralık,

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

 Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak

Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak

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