Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "27. Dönemde 56 bin 891 toplam yazılı soru önergesi gelmişti. İade edilen soru önergesi bin 81'dir. 54 bin 777 tanesi işleme alınmıştır. Bunların 6 bin 945'i süresi içinde, 28 bin 456 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri Tbmm Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yazılı soru önergelerine cevap verilmediğini ilişkin eleştirilere ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu kürsüde 27 bin 323 soruya cevap verilmediğini söyledi. Bugün çıkan bir hatip arkadaşımız bunun 34 bin 132 olduğunu söyledi. 27. Dönemde 56 bin 891 toplam yazılı soru önergesi gelmişti. İade edilen soru önergesi bin 81'dir. 54 bin 777 tanesi işleme alınmıştır. Bunların 6 bin 945'i süresi içinde, 28 bin 456 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır. 18 bin 891 soru önergesi henüz cevaplanmamıştır. 22. Dönemde yazılı soru önergesi 23 bin 360, cevaplanma oranı yüzde 62.8. 23. Dönemde 21 bin 220, cevaplanma oranı yüzde 85 olmuş ama bu dönemde bir 668 tanesinin iade edildiğini görüyoruz. 24. Dönemde yüzde 60, 25. Dönemde yüzde 6.1, 26. Dönemde yüzde 45.4'te kaldığını görüyoruz." diye konuştu.

Eski Meclis Başkanlarına araç tahsisine ilişkin olarak Bilgiç, "Bu ülkede eski Başbakanların hepsine imkanlar sağlanıyor mu? Eski Cumhurbaşkanlarına, Anayasa Mahkemesi Başkanlarına, Sayıştay, Danıştay, Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanlarına, bu devlet kritik yerlerde görev yapanlara bu imkanı vermiyor mu? O zaman Meclis Başkanlarımıza da bu hakların verilmesinden daha doğal ne olabilir ki. 31 Mart 2000 tarihinde Başkanlık Divanı kararıyla araç ve şoför tahsis edilmesine karar veriliyor. 22 Ocak 2014 tarihinde eski Meclis Başkanlarına irtibat ofisi olarak kullanabilecekleri bir ofis tahsisine ilişkin Başkanlık Divanı kararı var ve bütün siyasi partilerin Başkanlık Divanı'ndaki temsilcisi olan milletvekillerinin imzası var. 6 Nisan 2015 tarihli 99 sayılı karar ile Başkanlık Divanı üç personele kadar Meclis Başkanlarına personel verilmesi imkanı verilmiş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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