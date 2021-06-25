(2021 YKS) Yarın TYT mi var AYT mi var? 26 Haziran Cumartesi hangi sınav var? 27 Haziran Pazar hangi sınav var?

YKS hangi gün, ne zaman? Yarın TYT mi olacak AYT mi olacak? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yarın ilk oturum mu olacak? YKS sınavları ne zaman? TYT sınavı saat kaçta, kaç saat sürüyor? AYT sınavı saat kaçta, kaç saat sürer? 2021 YKS tüm sınav tarihleri haberimizde...