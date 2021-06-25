(2021 YKS) Yarın TYT mi var AYT mi var? 26 Haziran Cumartesi hangi sınav var? 27 Haziran Pazar hangi sınav var?
YKS hangi gün, ne zaman? Yarın TYT mi olacak AYT mi olacak? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yarın ilk oturum mu olacak? YKS sınavları ne zaman? TYT sınavı saat kaçta, kaç saat sürüyor? AYT sınavı saat kaçta, kaç saat sürer? 2021 YKS tüm sınav tarihleri haberimizde...
Öğrencilerin heyecanla beklediği TYT sınavı sayılı saatler kaldı. YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? YKS 2. oturumu ne zaman? Yarın TYT mi var? AYT mi var? 26 Haziran Cumartesi hangi sınav var? 27 Haziran Pazar hangi sınav var? Tarihleri sizlerle...
YARIN TYT Mİ AYT Mİ VAR?
26 Haziran Cumartesi günü yani yarın YKS 1. oturumu olan TYT sınavı vardır.
27 Haziran Pazar günü yani yarın YKS 2. oturumu olan AYT sınavı vardır.
TYT ne zaman?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT ne zaman?
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.
YDT ne zaman?
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT), 27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.
Öğrencilerin heyecanla beklediği TYT sınavı sayılı saatler kaldı. YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? TYT sınavı Cumartesi günü mü Pazar günü mü olacak? TYT 26 Haziran Cumartesi mi 27 Haziran Pazar mı yapılacak? TYT saat kaçta başlayacak? TYT sınavı ne zaman olacak? Saatleri haberimizde...
TYT sınavı yarın mı olacak Pazar günü mü? Sınava veliler gidebilir mi? Sınav kaç dakika sürecek? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, TYT ne zaman, yarın mı? 2021 TYT Cumartesi mi Pazar günü mü? TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberde...
TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınav toplamda 135 dakika sürecek. Yani saate çevirirsek toplamda 2 saat 15 dakika ediyor.
TYT NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.