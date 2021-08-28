2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS tercih süreci 5 Ağustos tarihinde başladı ve 20 Ağustos tarihinde sona erdi. YKS sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih sonuçlarının açıklanması için gözler ÖSYM'de.

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde 26 Ağustos günü yani bugün açıklanması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? Üniversite tercih sonuçları bugün mü yarın mı açıklanacak?

2021 YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2021 YKS tercihleri daha önce ÖSYM tarafından 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki yangın, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle bitiş tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma günü yerine, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı açıklandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Buna göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos 2021 Perşembe günü ile 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 arasında yapması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı.

Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, tercihler açıklandığı zaman öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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