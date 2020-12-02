2021 YKS müfredatı ne? 2021 YKS konuları neler olacak? YKS sınavda hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 YKS sınavı için müfredatta bir değişiklik yapılmayacak. Peki 2021 YKS konuları açıklandı mı? Yeni müfredatta değişiklik olacak mı, neler çıkacak? Sınavda sorulacak konular neler olacak? Hangi derslerden ve konulardan çıkacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için müfredat değişimi hakkında açıklama yapıldı. Peki YKS müfredatı değişti mi? Yeni konularda neler olacak? YSK sınavda hangi sorular çıkacak? Konu dağılımları açıklandı mı? Konulara göre soru sayısı kaç olacak?

2021 YKS NE ZAMAN?

YKS 2021 sınavı için MEB tarafından henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat YKS 2020 sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Bu bakımdan 2021 yılındaki sınav da bu ay içerisinde yapılabilir, lakin dediğimiz gibi henüz belli değildir. 2021 yılında yapılacak olan YKS sınavı için tarih açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

YKS 2021 MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

2021 YKS İÇİN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

2021 YKS MÜFREDATTA NELER OLACAK? HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavı için konular henüz belli olmadı. Yılbaşında veya yeni yıla yakın konu dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Fakat müfredatta bir değişiklik olmadığı için geçen seneye benzer konuların çıkacağı düşünülüyor. Şimdi 2020 YKS sınavı için konu dağılımlarını sizlere iletelim:

2020 YKS KONU DAĞILIMLARI VE ÇIKACAK KONULAR

2020 TYT Türkçe Konuları : Sözcükte ve söz öbeğinde anlam, Anlatım bozuklukları, Cümlede anlam, Sözcükte yapı, Anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları, Paragraf bilgisi, Adalar, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler, Adsoylu sözler, Fiiller, Fiilimsiler, Cümlenin öğeleri, Fiilde çatı, Cümle türleri, CÜmle düzeyindeki anlatım bozuklukları, Ses bilgisi, Yazım kuralları, Noktalama işaretleri

2020 TYT Matematik Konuları : Kümeler, Gerçek Sayılar, 1. dereceden denklemler ve eşitsizlikler, Üslü ifadeler, Köklü ifadeler, Denklem çözme, Problemler, Oran-orantı, Fonksiyonlar, Veri sayma, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Polinomlar, Çarpanlara ayırma

2020 TYT Fizik Konuları : Fizik bilimine giriş, Madde ve özellikleri, Kaldırma kuvveti, Isı-Sıcaklık-Genleşme, Doğrusal hareket, Newton yasaları, İş-enerji, Elektriklenme, Elektrik akımı ve devreler, Mıknatıs ve manyetik alan, Gölge, Işığın yansıması (Düzlem ayna), Işığın kırılması ve renk, dalgalar

2020 TYT Kimya Konuları : Kimya bilimi, Atom ve periyodik sistem, Kimyasal türler arası etkileşimler, Maddenin halleri, Karışımlar, Asitler-bazlar-tuzlar, Kimya her yerde

2020 TYT Biyoloji Konuları : Canlıların ortak özellikleri, Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler, Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırması, Hücrenin yapısı ve işlevi, Canlılar dünyası, Hücre bölünmeleri, Kalıtım, Modern genetik uygulamaları, Dünyamız, Ekosistem ekolojisi, Güncel çevre sorunları ve isan, Canlılarda enerji dönüşümleri

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