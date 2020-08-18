2021 yılının ilk yarısında fuarcılık sektörü hareketleniyor
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2021 yılının ilk yarısında fuarcılık sektörü hareketleniyor

Ambiente fuarı dahil olmak üzere 2021 yılının ilk yarısında Frankfurt'ta düzenlenecek tüm fuar organizasyonlarının temelinde sosyal mesafeyi sürekli olarak sağlamak üzere bir dizi değişiklik yapıldı.

2021 yılının ilk yarısında fuarcılık sektörü hareketleniyor
18.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:02

Uluslararası sağlık örgütlerinin Haziran ayında Messe Frankfurt fuar alanında yaptığı incelemeler ve hazırladıkları rapor doğrultusunda, Ambiente fuarı dahil olmak üzere 2021 yılının ilk yarısında Frankfurt'ta düzenlenecek tüm fuar organizasyonlarının temelinde sosyal mesafeyi sürekli olarak sağlamak üzere bir dizi değişiklik yapıldı.

Yapılan bu değişiklikler doğrultusunda daha önce 9 m² olan minimum stant alanı 18 m²'ye çıkarıldı ve koridor genişlikleri artırıldı. Bunun yanı sıra, ara koridorlarda ziyaretçi trafiği tek yönde uygulanacak ve stant içerisinde ürün sergi alanlarının koridorda trafiği aksatmayacak şekilde düzenlendi. Messe Frankfıurt aynı zamanda fuar katılımcılarına, Türkiye ve Almanya arasındaki seyahat kısıtlamasının devam etmesi durumunda 2-10 Kasım 2020 tarihleri arasında ücretsiz iptal hakkı tanıyacak.

Tüketim ürünleri sektörünün önde gelen temsilcileri, 19-23 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Ambiente fuarında bir araya gelecek

Planlarda ve fuar alanında alınacak tüm önlemler ile Ambiente 2021 fuarının 19-23 Şubat 2021 tarihleri arasında kapılarını açması planlanıyor. Tüketim ürünleri sektörünün önde gelen temsilcileri pandemi sonrası sektörün yeniden hareketlenmesi sürecinde Ambiente'nin önemli ve belirleyici bir rolü olacağını ve iş faaliyetlerini artıracağını ön görüyor. Son dönemde ilgi gören dijital fuar organizasyonlarına değinen Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım: "Messe Frankfurt'un Ambiente katılımcılarına özel olarak Ekim 2019'dan bu yana hizmet veren Nextrade isimli bir dijital platformu var ve son dönemde düzenlenen tüm sanal fuarlardan farklı olarak müşteriler bu platform üzerinden siparişlerini direkt olarak katılımcılara gönderebiliyorlar. Pandemi sonrası süreçte fiziksel olarak fuarlara katılım mümkün olana kadar dijital ticaret platformları katılımcılarımız için önem taşıyor ve bizler de bu süreçte onların taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Katılımcı firmalar yakında Ambiente'nin web sitesi üzerinden duyurulacak

COVID-19 pandemisi ile başlayan seyahat kısıtlamasına rağmen; Şubat 2020'de 93 ülkeden 4,635 katılımcı Ambiente'de bir araya geldi ve fuar süresince çok sayıda yeni sipariş verildi. 2021 yılında daha da kapsamlı önlemler ile kapılarını açacak olan Ambiente fuar katılım başvuruları devam ediyor. Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım: "Messe Frankfurt olarak katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık. Tüm bu önlemler ve yeni uygulamalar ile birlikte Türk firmalarının 2021 fuarlarına olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi. Katılımcılar yakında web sitesi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: Bültenler

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