2021 yılı Yaz Kuran Kursları başladı

Kayseri'de 2021 yılı Yaz Kuran Kursları açılış programı ile başladı.

Kayseri'de 2021 yılı Yaz Kuran Kursları açılış programı ile başladı.

Zahid Kotku - İpek Kuran Kursu Konferans Salonu'nda yapılan açılış programına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, kursu yaptıran hayırseverler, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

İlerleyen günlerde bir kursun daha açılışını yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi ile birlikte maalesef uzun süredir Kuran kurslarımız kapalıydı. Bir dönem camilerimiz de kapalı oldu ama çok şükür şimdi aşı ile birlikte yavaş yavaş pandeminin bittiğini görüyoruz. Allah sağlığımızı sıhhatimizi elimizden almasın. Maalesef pandemi döneminde burayı yaptıran hayırseverimiz Sami ağabeyi kaybetmiş olduk. Mekanı cennet olsun. Değerli oğlu ve eşi de buradalar. Bugün ilk açılışı yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde Fatma İmamoğlu hayırseverimizle birlikte tamamlamış olduğumuz Kuran kursumuzun da açılışını tamamlamış olacağız. Buranın biraz küçüğü ama orası da çok güzel. Dolayısı ile gençlerimize burada güzel ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Merhum Sami ağabeyimizin mekanı cennet olsun. İnşallah buradaki çocuklarımız da güzel ortamdan en iyi şekilde fayda sağlarlar diyorum" dedi.

İl Müftüsü Şahin Güven ise 200 öğrencinin kurslarına başladıklarını ve eğitimlerin de devam edeceğini söyleyerek, "Her yıl yaz aylarında evlalarımızın bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini ve ahlaki bilgilerle donanması için, yaz Kuran kursları gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarımız 4-22 yaş arasındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsıyor. Camilerimizde ve Kuran kurslarımızda tamamında yaz kursları düzenliyoruz. 200'ün üzerinde çocuğumuz burada inşallah devam edecekler. Ayrıca 11 Temmuz'a kadar da kayıtlar devam ediyor. Diğer çocuklarımızı da bekliyoruz çünkü yaz Kuran kursları ülkemiz açısından önemli. 2013 yada 2014 yılında TÜİK tarafından yapılmış olan bir araştırmaya göre, ülkemizin yüzde 60'ından fazlasının dini bilgileri yaz Kuran kurslarına dayanıyor. Ailelere çocuklarını bizlere gönderdikleri ve emanet ettikleri için, teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize ve belediyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler katılımcılara dua okudu. Daha sonrasında da Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tarafından öğrencilere hediyeler verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı