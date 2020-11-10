Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan teşekkür etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan teşekkür etti

10.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:26
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, 2019 Şubat ayından itibaren Elvan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyerek, Elvan'a söz verdi.

Bakan Elvan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kendisi için bir yuva olduğunu belirterek, "Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. 2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Komisyon sözcüleri de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a başarılar diledi.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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