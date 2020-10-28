2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Bütçe türü itibarıyla en fazla bulgu mahalli idarelerde tespit edilmiştir.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Bütçe türü itibarıyla en fazla bulgu mahalli idarelerde tespit edilmiştir. Gerek kurumumuz tarafından gerekse kamu idarelerince müteakip dönemlerde yapılacak denetim, rehberlik ve kapasite artırımı çalışmalarının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir." dedi.

Baş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayıştayın 2021 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Sayıştayın 2019 yılı denetim programı kapsamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi 179, bu kanuna tabi olmayan 11 kamu idaresi olmak üzere 190 Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu bildiren Baş, ayrıca 205 kamu idaresinde de denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Düzenlilik denetimleri kapsamında, kamu idarelerinde stratejik planlama, mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin 846 hatanın tespit edildiğini belirten Baş, "Bütçe türü itibarıyla en fazla hata mahalli idareler ve özel bütçeli idarelerde tespit edilmiş olup bu alanda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Mali rapor ve tabloları etkileyen hatalar ile mevzuata uygunluğa ilişkin hataları da aktaran Baş, denetimler kapsamında mali rapor ve tabloları etkileyen bin 903 hata, mevzuata uygunluğa ilişkin de 3 bin 800 olmak üzere toplam 5 bin 703 hatanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Sayıştay Başkanı Baş, "Bütçe türü itibarıyla en fazla bulgu mahalli idarelerde tespit edilmiştir. Gerek kurumumuz tarafından gerekse kamu idarelerince müteakip dönemlerde yapılacak denetim, rehberlik ve kapasite artırımı çalışmalarının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Başvuru sayısında artış"

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun 8. yılını doldurduğunu, bu süre içerisinde halkın nazarında, idarecilerin nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışıp, sorunları çözmek için kapasitesini geliştirmeye gayret ettiğini söyledi.

Kurumun tanınırlığının artmasıyla beraber başvuru sayısında da artış olduğuna işaret eden Malkoç, Ekim 2020 itibarıyla 87 bin 144 başvuru yapıldığını bildirdi. Malkoç, alınan tavsiye kararlarına uyma oranlarının da her yıl arttığını vurguladı.

Malkoç, "2020 yılında yapılan başvuruyu, geçmiş yıllara oranladığımızda, geçmişteki 7 yılın tamamı kadar başvuru yapılmıştır. Bu artışın sebebi Kovid-19 sebebiyle alınan idari ve diğer tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle 3 kamu bankasının temel destek kredisine ilişkin yaptığı düzenleme ve bununla ortaya çıkan sorunlarla ilgili çok sayıda başvuru gelmiştir kurumumuza. Yine memnuniyetle ifade edeyim ki; 2020 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan bu başvurulardan 84 bin 754'ü karara bağlanmıştır. 2020 yılında kurumumuza yapılan başvurular yüzde 93 oranında karara bağlanmıştır. Vermiş olduğumuz kararlardan 67 bin 389'u tavsiye veya kısmen tavsiyedir, 2 bin 462'si dostane çözüm kararıdır, diğerleri ret kararıdır." şeklinde konuştu.

Azerbaycan raporu

Malkoç, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali ve ardından meydana gelen savaş sebebiyle Ermenistan'ın sivil toplum yerlerini bombalaması, yüze yakın Azerbaycan vatandaşının şehit olması sebebiyle Azerbaycan Ombudsmanın daveti üzerine 21-23 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'a gittiklerini anlattı. Malkoç, "Başta Gence olmak üzere, bombalanan şehirleri, mahalleleri dolaştık, bununla ilgili uluslararası kamuoyuna sunmak için bir rapor hazırlamaktayız. Ayrıca yine Avrupa'da ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının yaygınlaşması üzerine ve hassaten de Fransa'da Macron'un yapmış olduğu bu çirkin açıklamalar üzerine başta Avrupa ombudsmanlarını, dünya ombudsmanlarını uyarmak için bunlara mektup gönderdik." dedi.

Malkoç ve Sayıştay Başkanı Baş'ın konuşmasının ardından milletvekillerinin, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2021 yılı bütçeleri üzerindeki değerlendirmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan