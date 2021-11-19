2021 TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BURSA OTOMOTİV LİSESİ

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında verilen bu yılki en büyük ödül olan 2021 Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesi KalDer - Türkiye Kalite Derneği'nin 1993 yılından bugüne EFQM Modeli'ni uygulayan ve en iyi performansı gösteren çeşitli ölçek ve sektörden kurum/kuruluşlara bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız bir Ödül Yürütme Kurulu ile objektif bir çerçevede Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda; süreç içinde yer alan 11 kurum arasında olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Ödül törenine katılan ve ödülü okul adına alan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Sezer, sözlerine İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün selamlarını ileterek başladı ve bu başarının, büyük bir ekibin özverili çalışmalarının sonucunda geldiğini ifade ederek "Bu süreçte öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle daha bir kenetlendik. Birlikte "daha iyi"si için çalıştık ve bundan sonra da tüm gayretimizi bunu sürekli kılmak için göstereceğiz. Sürekli iyileştirme yolculuğumuzdaki en büyük destekçimiz, aynı zamanda okulumuzun da hamisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği. Kendilerini bizlerden ayırmadan hep yanımızda oldular, varlıklarını her daim hissettiriyorlar. Başta birlik yöneticileri olmak üzere katkı sunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkür de İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Bülent Altıntaş'a... Onun kıymetli destekleri ve yönlendirmeleriyle dahil olduğumuz bu süreç, bizlere çok şey kattı. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Genel Müdürlüğümüzün yöneticileri de bizleri hiç yalnız bırakmadılar; kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. " dedi.

Okula tebrik mesajı gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Süreç içinde yönetici ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek onların heyecanını paylaşma fırsatı bulmuştum. Bugün o heyecanın gurura dönüşmesi, mutluluk verici... Bu başarıda emeği bulunan tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyor, başta Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olmak üzere katkı sağlayan, desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

1993'den bugüne bir marka

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesi KalDer - Türkiye Kalite Derneği'nin 1993 yılından bugüne EFQM Modeli'ni uygulayan ve en iyi performansı gösteren çeşitli ölçek ve sektörden kurum/kuruluşlara, tanıma ve ödüllendirme süreçleri bağımsız değerlendiriciler ve bağımsız bir Ödül Yürütme Kurulu ile TOBB ve TÜSİAD tarafından yetkili kişilerin katıldığı Jüri Komitesi tarafından objektif, ilkeli bir anlayışla Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren kurumlar ödüllendiriliyor.

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