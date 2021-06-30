2020 LGS tam puan kaç kişi yaptı? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 2021 LGS sonuçları LGS en yüksek puan kaç?

2021 LGS sonuçlarına dair istatistikler paylaşıldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. 2021 LGS kaç kişi full yaptı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları! 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 2020 LGS tam puan kaç kişi yaptı? LGS en yüksek puan kaç?

2021 LGS kaç kişi full yaptı? 2020 LGS tam puan kaç kişi yaptı? sorusu, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Bu istatistiklerin yanında merak edilen bir diğer soru ise 2021 LGS kaç kişi full yaptı? LGS en yüksek puan kaç? oldu!

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS EN YÜKSEK PUAN KAÇ?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. LGS'de en yüksek puan ise 500'dür.

2020 LGS TAM PUAN KAÇ KİŞİ YAPTI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklamasının ardından istatistikleri de paylaştı. 42 ilde 181 öğrencinin tam puan aldığı LGS'de öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı.

2021 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

SINAVA KATILIM YÜZDE 83

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.