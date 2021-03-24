2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler
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2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler

24.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:43
2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler

2021 Kurban Bayramı ne zaman? Halk arasında kurbanlık olarak da anılan kurbanlık bayramı ne zaman? 2021 yılında merak edilen dini gün ve gecelerin tarihi kapsamında 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021 Diyanet Takvimi yayınlandı. Takvimin yayınlanmasının ardından 2021 Şevval ayının ilk üç gününde kutlanacak olan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu...

Üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Ramazan ayı başlangıç tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı Ramazan ne zaman başlayacağını ve ilk orucun en zaman tutulacağını merak edenler "Ramazan ne zaman?" 2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak?" Ramazan'ın ardından başlayacak olan Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı'nın 1. günü.

  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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