2021 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre KPSS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği KPSS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? KPSS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?

ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında KPSS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? KPSS ne zaman, saat kaçta olacak?

2021 KPSS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. KPSS genel kültür-genel yetenek sınavı 1 Ağustos tarihinde yapılıp, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta , Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta , 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS 2021 SINAV TARİHLERİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 1 Ağustos 2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 7 Ağustos 2021

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 8 Ağustos 2021

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 15 Ağustos 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"