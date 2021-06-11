2021 karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman alınıyor 2021? Lise ve ortaokullarda yüz yüze mi verilecek?

2021 karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman alınıyor 2021? Lise ve ortaokullarda yüz yüze mi verilecek? Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. Öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. İşte okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarih detayları...

Milyonlarca öğrenci bu dönem de karnelerini online mı olacak merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki 2021 karneler ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

2021 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bugün yapılan açıklamalar sonrası karnelerin 18 Haziran'da, telafi eğitimin ise 2 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.

Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.

Öğrencilerin %90'ı geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın %80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün.

Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular.

Köy okullarında ortamlarımız çok müsait fiziksel koşullar açısından. Bizim yaptığımız araştırmalar köy okullarında öğrencilerin akademik eksikliklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 5 gün bunların eksiğini tamamlayarak gidelim ki dezavantaj yaşamasınlar.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Dolu dolu geçen bir yazın ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının da yıl boyu sürdürüleceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları söyledi:"1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler."

Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek, "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli bir web sitesi hazırladıklarını duyurdu.

Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler bulunduğunu aktaran Selçuk, "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için, hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.