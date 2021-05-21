2021 Eurovision finale kalan şarkılar hangileri? Finale kalan sanatçıların isimleri nedir?

2021 Eurovision finale kalacak olan şarkılar nelerdir merak ediliyor. Ülkemizden bu sene 2021 Eurovision'a katılım olmadı. Fakat kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan katılım oldu. Azerbaycan'dan Samira Efendi, Mata Hari şarkısı ile finalde yer alacak. Desteklerimiz tamamen Samira Efendi'ye! Kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Şimdi tüm şarkılara bakalım...

2021 Eurovision Şarkı Yarışması, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Eurovision 2021 şampiyonu kim oldu belli oldu mu? Eurovision 2021 Türkiye'den katılım olacak mı? Eurovision 2021 yarışması nerede yapılacak? Eurovision 2021 ne zaman, saat kaçta olacak? Eurovision 2021 şarkıları açıklandı mı? Eurovision 2021 sanatçıları kimler? Eurovision 2021 hangi ülkeden hangi isimler katılıyor? 2021 Eurovision finale kalan şarkılar hangileri? Finale kalan sanatçıların isimleri nedir? Detaylar haberimizde.

EUROVİSİON 2021 FİNALE KALAN ŞARKILAR VE SANATÇILAR

Kıbrıs Cumhuriyeti : Elena Tsagrinu : "El diablo" Arnavutluk : Anxhela Peristeri : "Karma" İsrail : Eden Alene : "Set Me Free" Belçika : Hooverphonic : "The Wrong Place" Rusya : Manizha : "Russian Women" Malta : Destiny : "Je Me Casse" Portekiz : The Black Mamba : "Love Is on My Side" Sırbistan : Hurricane : "Loco Loco" Birleşik Krallık : James Newman : "Embers" Yunanistan : Stefania : "Last Dance" İsviçre : Gjon's Tears : "Tout l'univers" İzlanda : Da?i og Gagnamagni? : "10 Years" İspanya : Blas Cantó : "Voy a quedarme" Moldova : Natalya Gordienko : "Sugar" Almanya : Jendrik Sigwart : "I Don't Feel Hate" Finlandiya : Blind Channel : "Dark Side" Bulgaristan : VICTORIA : "Growing Up Is Getting Old" Litvanya : THE ROOP : "Discoteque" Ukrayna : Go A : "Şum" (???) Fransa : Barbara Pravi : "Voilà" Azerbaycan : Samira Efendi : "Mata Hari" Norveç : Tix : "Fallen Angel" Hollanda : Jeangu Macrooy : "Birth of a New Age" İtalya : Måneskin : "Zitti e buoni" İsveç : Tusse : "Voices" San Marino : Senhit & Flo Rida : "Adrenalina"

Buna göre finale toplam 26 katılımcı kalmıştır. Final 22 Mayıs Cumartesi günü olacak. Ardından bu şarkılardan birisi 1. seçilecek. Yukarıda ülke-sanatçı ismi ve şarkı ismi şeklinde liste yapılmıştır.

2021 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI

2021 Eurovision Şarkı Yarışması, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. 2020 yarışması'nın Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmesinden sonra 2020 yarışması'na ev sahipliği yapması plananan Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'in ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır. Hollanda son ev sahipliğini 1980 yarışması'na ev sahipliği yapmıştı.

Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ile birlikte organizasyonluğunda Yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs Final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak. EBU, 2020 ve 2021 yarışmaları arasındaki devirleri tartıştı ve birçok katılımcı ülke, onları 2020'de temsil edecek olan aynı katılımcıları seçmeyi tercih etti.

Yarışmaya 39 ülke katılacak. Önceki yarışmada geri döneceğini açıklayan Bulgaristan ve Ukrayna en son katılımları 2018 yılından sonra geri dönme karar almıştır. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilme kararı almıştır, ve Belarus, yarışma kurallarını ihlal eden bir giriş gönderdikten sonra diskalifiye edildi.

EUROVİSİON 2021 FİNALLERİ NE ZAMAN?

Eurovision 2021 final tarihleri açıklandı.

1. yarı final tarihi : 18 Mayıs 2021

2. yarı final tarihi : 20 Mayıs 2021

Final tarihi : 22 Mayıs 2021

Buna göre 22 Mayıs Cumartesi yani yarın final yapılacak.

EUROVİSİON 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Şampiyon henüz belli olmadı. Yarın yapılacak finalden sonra oylamaya göre şampiyon belirlenecektir.

2021 EUROVİSİON EV SAHİBİ KİM?

Yarışma ev sahipliği :: Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Hollanda

2021 EUROVİSİON SUNUCULARI KİMLER?

Edsilia Rombley

Chantal Janzen

Jan Smit

Nikkie de Jager

KATILIMCI ÜLKELER

26 Ekim 2020 tarihinde EBU iptal edilen 2020 yarışması'nın katılımcı sayısı ile aynı olan kırk bir ülkenin yarışmaya katılacağını açıklamıştır. Bulgaristan ve Ukrayna 2019 yarışması'na katılmamasının ardından geri dönmüş, Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilmiştir.

5 Mart 2021 tarihinde EBU Ermenistan'ın yarışmadan çekildiğini açıklamasıyla birlikte katılımcı sayısı 40'a düşmüştür.