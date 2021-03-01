2021 Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?
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2021 Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?

01.03.2021 07:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:45
2021 Dünya Kadınlar Günü ne zaman kutlanıyor? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?

Tüm dünyada başta çalışan emekçi kadınlar olmak üzere bütün kadınlara yönelik olarak dünya kadınlar günü kutlanmaktadır. Acı bir geçmişe ve maziye sahip olan bugün Türkiye'de de uzun yıllardır anılmakta ve kutlanmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Dünya Kadınlar Günü ne zaman?

8 Mart tarihinde başta kadın işçiler olmak üzere tüm dünya kadınları tarafından kutlanan kadınlar günü ile ilgili merak edilenleri ve tarihini sizler için kaleme aldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Ne zaman kutlanır?

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin New York eyaletinde 40.000 kadın işçisi daha iyi çalışma koşulları istemesi nedeniyle çalıştıkları tekstil fabrikasında 8 Mart 1857 tarihinde grev başalttılar. Çıkan olaylar sırasında polisin kadınlara saldırması ve şiddet uygulaması, ardından kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi sonrasında çıkan yangından kaçamayan kadın işçiler feci bir şekilde can verdiler. Yaklaşık olarak 120 kadın işçi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden kadın işçilerin cenazesine yaklaşık olarak 10.000 kişi katıldı.

1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Enternasyonale bağlı kadınlar8 Mart 1857 tarihinde ABD'de tekstil fabrikasında meydana gelen faciayı anmak için International Women's Day – Dünya Kadınlar Günü önerisini oybirliği ile kabul ettiler. Her sene belirli bir tarihte anmalar yapılmasa da ilkbaharla birlikte anma faaliyetleri yürütülüyordu. 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Kadınları Anma Günü olarak tarihlendirildi.

KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE NASIL KUTLANILMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de ise ilk olarak 1921 senesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1980 darbesi döneminde dört yıl güvenlik gerekçesi ile kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle Türkiye'de kutlanmaya devam etmektedir.

2021 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

2021 Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Pazartesi günü kutlanacak.

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