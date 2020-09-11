2021'de kadınlar bu kıyafetleri tercih edecek İSTANBUL (İHA) – Türkiye'de 2021 yılında kadınların, uzun, kabarık işlemeli modeller tercih etmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İHA) – Türkiye'de 2021 yılında kadınların, uzun, kabarık işlemeli modeller tercih etmesi bekleniyor. Önden kısa, arkadan uzun olan kıyafetler, selfi adı verilen modeller ve tamamen kısa barbie elbise tarzında olan kıyafetler yine tercih edilen modellerden olacak.

Dado Style firmasının yetkilisi Dima Aslan, 2021'de Türkiye'de tercih edilecek kıyafet modelleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Giyim sektöründe lüks ürünler, şık tasarımlar, giyim rahatlığı, kullanılan değerli taşlar ve ipeksi dokunuşların dünya çapında kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dodo Style yetkilisi Dima Aslan, "Bu kapsamda farklı renk ve kombinasyonların birleşmesi de kadınlar için önem taşıyor. Dünyanın en önemli yeni modaları Türkiye'den çıkıyor. Türkiye'nin modası dünyada en iyi konumda yer alıyor ve dünya çapında bilinen, tanınan bir moda piyasası olarak gösteriliyor" dedi.

"Türk modacılar, yakın gelecekte global pastada ki payını artırmayı hedefliyor"

Dünyanın modasını belirleyen firmalarda tasarlanan elbiselerin, birçok ünlü manken, sunucu, oyuncu ve iş kadını tarafından tercih edildiğini ifade eden Dima Aslan, "Türk modacılar, yakın gelecekte global pastada ki payını artırmayı hedefliyor. Türk kadınları da giyimlerine son derece önem veriyor. Kadınlar için lüks ve gösterisin yanı sıra, aynı zamanda fiyatlarının da uygun olması bekleniyor. Firmalar ise kalitenin yanında müşterilerine sağladığı uygun fiyatlarla da dikkat çekiyor. Özel olarak tasarlanan kıyafetler, 400 ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor" diye konuştu.

Tekstilin başkenti olarak adlandırılan İstanbul'da 2020 kreasyonlarının çok beğenildiğini söyleyen Dima Aslan, "En çok tercih edilen renkler gold, bordo ve yeşil renkleri oldu" dedi.

2021 modası ne olacak?

2021 yılı modasına dair tüyolar veren Dima Aslan, "Uzun kabarık işlemeli modeller olması ve önden kısa arkadan uzun olan modellerin moda olması bekleniyor. Selfi adı verilen modellerin ve tamamen kısa barbie elbise tarzında olan modellerin de yine kadınların yoğun ilgi göstereceği modeller arasında olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA