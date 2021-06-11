2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
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2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları

2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
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Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma gününde sevdiklerimizi hatırlar, Cuma günlerini kutlarız. Siz de sevdiklerinizin Cuma gününü anlamlı, resimli Cuma mesajları ile kutlamak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz. 2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları!

Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma gününde sevdiklerimizi hatırlar, Cuma günlerini kutlarız. Siz de sevdiklerinizin Cuma gününü anlamlı, resimli Cuma mesajları ile kutlamak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz. 2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları!

2021 CUMA MESAJLARI

  • Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile … Hayırlı Cumalar.
  • Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.
2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
  • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
  • Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
  • Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle...
  • Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….
2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
  • Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.


  • Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
  • Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!
2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
  • Ya Rabbim dertli kullarına devalar, hasta kullarına Şafi isminle şifalar ve borçlu kullarına haırlı ve hızlı şekilde edalar ödemeyi nasip eyle inşallah. Hayırlı, nurlu, bereketli ve sağlıklı cumalar.
  • Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Hayırlı Nurlu Cumalar.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

  • Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.


  • Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.
2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları
  • Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cuma mesajları
  • Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
  • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!
  • De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)
  • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.
  • Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle... Hayırlı Cumalar.
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2021 Cuma mesajları, En anlamlı Cuma mesajları, Resimli Cuma mesajları - Haberler
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