2021 bu yıl bayram namazı var mı? Camilerde Ramazan ve Kurban bayramı namazı kılınacak mı?

Camilerde Ramazan Bayramı namazı ve Kurban bayramı namazı kılınacak mı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki bugün Kabine Toplantısı sonucunda bayram namazı ile ilgili bir karar alındı mı? Ramazan bayram namazı camilerde eda edilebilecek mi? Kurban bayramı namazı kılınacak mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram namazı camide kılınacak mı? Bayram namazı camilerde yasak mı olacak? Diyanet'in açıklaması var mı? gibi soruların cevapları merak edildi. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından da bu konu ele alınır mı araştırılıyor. Peki camilerde bayram namazı olacak mı? Geçtiğimiz yıl camilerde bayram namazı kılınmış mıydı?

BU YIL CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Henüz bu konu hakkında açıklama yapılmadı. Fakat 2020 yılında yani geçtiğimiz yıl Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınmamıştı. Geçtiğimiz yıl alınan karara göre; Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.

Fakat bu geçtiğimiz yılın açıklamasıydı. 2021 Ramazan Bayramı namazı için henüz bir karar alınmadı. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında bu kararın alınması bekleniyor.

GEÇEN YIL (2020) CAMİLERDE RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI MI?

2020 yılında Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklanmıştı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları geçtiğimiz yıl evde kılınmıştı. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl Ramazan bayramında da namaz camide kılınmamıştı.

GEÇEN YIL CAMİLERDE KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI MI?

2020 Kurban Bayramı ile ilgili bir kısıtlama alınmamıştı. Bundan dolayı 2020 Kurban bayramı namazı camilerde sosyal mesafe ve diğer kurallara uyularak kılınmıştı.

Bu yıl ise Kurban ve Ramazan bayramlarında camilerde bayram namazı kılınacak mı henüz Diyanet'ten bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir."

dedi.

Buna göre bugün ve ilerleyen günlerde yapılan Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantı'sında bayramda yasak olacak mı, tam kapanma gelecek mi açıklanacaktır. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Bu noktada bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.