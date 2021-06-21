2021 Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı.
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2021 Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı.

2021 Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb. gov. tr adresinden yayımlandı.

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb. gov. tr adresinden yayımlandı.

"2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Sözlü Sınav Sonuçları"na ulaşmak için tıklayınız.

Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No: 10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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