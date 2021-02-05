2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu!
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2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu!

05.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:57
2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Final sınavı sonuçlarının ardından 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlıyor? 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Final sınavı sonuçlarının ardından 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlıyor? 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlaycak.

Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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