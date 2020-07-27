2020 YKS Türkiye 1. si kim oldu? YKS kaç birinci çıktı? Birinciler hangi ilden?
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2020 YKS Türkiye 1. si kim oldu? YKS kaç birinci çıktı? Birinciler hangi ilden?

YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından sınav birincisi kim oldu ve hangi şehirden katıldı çok merak ediliyor. Peki YKS - TYT - AYT VE DYT sınavlarında Türkiye birincisi kim oldu detayları haberimizde aktaralım.

2020 YKS Türkiye 1. si kim oldu? YKS kaç birinci çıktı? Birinciler hangi ilden?
27.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:52

YKS sınavlarının açıklanmasından sonra Türkiye 1. si kim oldu ve hangi bölümü tercih edecek sosyal medyada merak konusu oldu. Sizler için Türkiye birincilerini araştırdık. Peki Türkiye 1. leri kimlerdir?

2020 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS Türkiye birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Ama ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre YKS 1. sine 5 aday çıkmıştır. Birinciler hangi ilden katılmış o açıklandı. İşte YKS birincilerinin çıktığı iller:

TYT BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN?

TYT'den 5 birinci çıktı.

Birincilerin şehirleri: Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN?

AYT'den 5 birinci çıktı.

Sözel birincisi şehri : İzmir

Eşit Ağırlık birincisi şehri : Osmaniye

Sayısal birincileri şehirleri : İstanbul, İzmir, Malatya,

YDT BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN?

YDT'den de 5 birinci çıkmıştır.

YDT birincilerin şehirleri : 4 aday İstanbul ve 1 aday Niğde

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDEBİLİR?

2020 YKS birincisi olan adaylar istedikleri üniversiteye gidebilirler. Hangi üniversiteyi tercih sıralamasında 1. sıraya yazarsa YSK birincisi olan adaylar da o üniversiteyi, direkt kazanmış olur.

YKS birincilerinin gidebilecekleri üniversiteler:

- Boğaziçi Üniversitesi

- Galatasaray Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- Koç Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

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