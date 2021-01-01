2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
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2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

01.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:13

Bursa'da dün gece 2020 yılının son dakikalarında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Fahri Küçükdivan'ın emniyetteki ifadesinde "Başkasını sevdiğini söyledi. 'Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dedi.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde, 25 yaşındaki Selma Taşkaya ile dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Fahri Küçükdivan kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen Fahri Küçükdivan, Selma Taşkaya'nın kaldığı evin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOMPALI TÜFEKLE VURDU

Bu sırada Fahri Küçükdivan aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma Taşkaya'ya ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma Taşkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken Fahri Küçükdivan olay yerinden kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Taşkaya'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Fahri Küçükdivan bir süre sonra devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı.

TALİHSİZ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Selma Taşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

"BAŞKASINA GİTMESİN DİYE VURDUM"

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Küçükdivan ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana 'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi.İfadesi alınan Fahri Küçükdivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
Haber Yorumları (4)
TAYVANLI AYHAN: Hala helal olsun diyen geri kafalı insan görünümlüler var. Diyecek bişey yok bu kafaları yok etmedikçe kadın cinayetleri bitmez.
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REÜS: ceza almaz akp mhp gitmeden bu ülke düzelmez
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SEKO: Bi kadin icin deger mi be
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