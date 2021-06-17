2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi
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2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi

2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 2020 yılının En'lerine Teşekkür belgeleri verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 2020 yılının En'lerine Teşekkür belgeleri verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve 2020 yılında sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerde en çok program gerçekleşmesini sağlayan Orman İşletme Müdürü ve Orman İşletme Şeflerine düzenlenen törenle Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından Teşekkür Belgeleri verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan törende bir konuşma yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Yarınlara yeşil bir dünya bırakmak ve ormanlarımızı en sağlıklı şekilde gelecek nesillere taşımak noktasında özverili çalışmalarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Üstün gayretleriniz bizler için kıymetli. Bugün burada 2020 yılında en çok program gerçekleşmesi sağlayan İşletme Müdürü ve Orman İşletme Şeflerimize faaliyetlerinde üstün gayret göstermelerinden dolayı Teşekkür Belgesi takdim edeceğiz. Belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığı, tasarlanan projelerin kaçının hayata geçtiğinin analiz edilmesi ile aldığımız sonuçlar, bu değerlendirmeyi yapmamızı sağladı. Performansınız ve emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli personele Teşekkür Belgeleri takdim edildi.

Törene, Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş, Mali İşler Şube Müdür Erkan Gülmez ve BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk katıldı. - KÜTAHYA

2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi
2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi
2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi
2020 Yılının En'lerine teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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