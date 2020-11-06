2020 yılı İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr tatili ne zaman?
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2020 yılı İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr tatili ne zaman?

06.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:25
2020 yılı İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr tatili ne zaman?

2020 İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. MEB 2020 - 2021 takvimi nedir?

Milyonlarca öğrenci Kasım ayının gelmesiyle birlikte ilk ara tatil için geri sayıma başladı. Okullarda ilk ara tatilin ardından sömestr tatili heyecanı başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takviminde okul tatil günleri yer alıyor. Peki 2020 yılı İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2020 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 - 2021 takviminde birinci dönem ara tatili 16 - 20 Kasım 2020'de yapılacak.

2021 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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