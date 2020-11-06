2020 yılı İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr tatili ne zaman?

2020 İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. MEB 2020 - 2021 takvimi nedir?