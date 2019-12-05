2020 pasaport ücretleri ve pasaport ücreti yenileme maliyeti ne kadar? Pasaport ücretleri ve pasaport başvurusu süreci!
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PASAPORT BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
6 Ay pasaport ücreti 303,50 TL
1 Yıl pasaport ücreti 381,90 TL
2 Yıl pasaport ücreti 539,00 TL
3 Yıl pasaport ücreti 709,40 TL
3+ Yılpasaport ücreti 945,10 TL
PASAPORT ÜCRETİ YATIRILABİLECEK ANLAŞMALI BANKALAR
AKBANK T.A.Ş.
• AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
• ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
• ALTERNATİFBANK A.Ş.
• ANADOLUBANK A.Ş.
• ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
• CITIBANK A.Ş.
• DENİZBANK A.Ş.
• BURGAN BANK A.Ş.
• FİBABANKA A.Ş.
• FİNANSBANK A.Ş.
• HSBC BANK A.Ş.
• ICBC TURKEY BANK A.Ş.
• ING BANK A.Ş.
• KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
• ODEA BANK A.Ş.
• PTT Şubeleri
• ŞEKERBANK T.A.Ş.
• T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
• TURKISHBANK A.Ş.
• TURKLAND BANK A.Ş.
• TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
• TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
• TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
• TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
• TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
• TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
• VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
• YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
• ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pasaport başvurusu dijital ortamdan yapılmakta olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır.
PASAPORT BAŞVURUSU 1. ADIM: PASAPORT RANDEVUSU AL
Pasaport başvurusu yapmak için dijital ortamdan randevu almak gereklidir.
Pasaport randevusu almak için tıklayınız…
PASAPORT BAŞVURUSU 2. ADIM: RANDEVU SORGULAMA
Pasaport randevunuzu sorgulayarak randevu işleminizin onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilirsiniz.
Pasaport randevusu sorgulamak için tıklayınız…
PASAPORT BAŞVURUSU 3. ADIM: BAŞVURU DURUMU
Pasaport başvurunuzun durumunu öğrenmek için başvuru sorgulama ekranından pasaport başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.
Pasaport başvuru sorgulamak için tıklayınız…
PASAPORT TALEP FORMLARI
Size uygun pasaport başvurusu yapabilmek için Pasaport Talep Formlarından size uygun olanını doldurmanız gerekmektedir. Bunlar:
Hususi Pasaport Talep Formu
Hizmet Pasaportu Talep Formu
Protokol Pasaport Belge İstem Dilekçesi
Haber Videosu: 2020 pasaport ücretleri ve pasaport ücreti yenileme maliyeti ne kadar? Pasaport ücretleri ve pasaport başvurusu süreci!
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Öğrenciyim erasmusla yurt dışına gidicem. pasaport çıkarmam gerekiyor muCevap Yaz Yayından Kaldır