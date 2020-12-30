2020 Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Ödülleri sahiplerini buldu

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu (NTDF) ülkedeki başarılı Türkleri ödüllendirdi.

Ülkedeki rol modeli Türkleri öne çıkarmak amacıyla 3 yıl önce başlatılan Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Ödülleri'nin 2020 yılı ödül töreni yapıldı.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik binasında gerçekleşen ödül törenine NTDF Başkanı Hatice Lük Elmacı ve Türk derneklerinin yöneticileri katıldı.

Törende Yılın Genci Ödülü'nü Zeliha Acar aldı. Acar'ın ödüle layık görülmesinde Norveç'te toplum için yaptığı çalışmalar etkili oldu.

Ödül töreninde duygularını aktaran Acar, ödülün daha fazla çalışmak konusunda kendisi için iyi bir motivasyon olacağını vurguladı.

NTDF Onur Ödülü'nün sahibi ise İlknur Özcan Andersen oldu. Violin sanatçısı Özcan'ın ödül almasında, müzik aracılığıyla Norveç ve Türkler arasında köprü oluşturması gösterildi.

Ödülünün takdim edilmesinin ardından duygularını ifade eden Özcan, salgın dolayısıyla her şeyin zorlaştığına bir dönemde aldığı ödülün kendisi için çok hoş olduğunu söyledi.

Acar ve Özcan'a ödül töreni anısına verilen plaketlerin yanı sıra Oslo Büyükelçiliği, NTDF ve Hasene Derneği tarafından hediyeler de verildi.

Büyükelçi Çorman'dan tebrik

Ödül törenin ardından konuşan Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Acar ve Özcan'ı tebrik etti. Çorman, toplum için yapılan çalışmaların değerli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, Acar'ın gençlerin seslerini çıkarması için örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Müziğin dilinin evrensel olduğuna dikkati çeken Çorman, Özcan gibi sanatçıların toplumları birleştirme konusunda köprü rolü olduklarını ve kültürleri daha iyi tanıtmakta çok önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak