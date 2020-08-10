2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

MEB, LGS (Liselere Geçiş Sistemi)tercih sonuçları öncesinde öğrencilerin merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre LGS yerleştirme sonuçları neticesinde Anadolu İmam Hatip Liseleri 42.030 yerleşen öğrenci oranıyla rekor kırdı. İşte, 2020 LGS yerşetirme sonucuna dair sayısal veriler...

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları
10.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:06

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaokulu tamamlayan öğrencilerin ortaöğretime geçişi için merkezi ve yerel olarak iki farklı şekilde yerleştirme işlemi yapılıyor. 2019 yılına oranla 2020 yılında yaklaşık yüzde 40 artışla öğrenci mezun oldu. 20 Haziran'da düzenlenen LGS ile artan öğrenci oranı iki farklı şekilde liselere yerleştirildi.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

2020 LGS MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 LGS kapsamında merkezi sınav puanına göre yerleştirme için toplam 571.704 öğrenci tercih yapmış ve 212.485 öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir. 2020 yılında Merkezi Sınava katılan öğrencilerin yüzde 38,84'ünün sınavla okullara yönelik tercih yapmış ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 42,68 düşmüş.

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

LGS OKUL TÜRÜNE GÖRE TERCİH SONUCU DAĞILIMI

2020 LGS kapsamında yapılan Merkezi Sınav sonucuna göre öğrenciler en fazla 10 okul tercihinde bulunabilmektedir. 2020 yılında alınan kararla sınavlı okul tercihi sayısı 5'ten 10'a çıkarıldı. Bu kararla öğrencilerin daha fazla okul tercihinde bulunmasına imkan tanınmış oldu. Öğrencilerin tercih eğilimlerini incelemek amacıyla okul türüne göre tercihlerinin dağılımı şöyle:

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

1. tercihinde Fen Lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46,7'dir. Fen Lisesinden sonra en fazla tercih edilen okul türlerinin sırasıyla Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülüyor. Merkezi Sınavla yerleşen öğrencilerin 2. ve 10. tercihleri arasındaki tercihlerin dağılımı, öğrencilerin tercihlerinin Anadolu Liselerinde yoğunlaştığı ve Fen Liselerine ilgörülüyor. Öğrencilerin yalnızca yüzde 6,7'si 1 tercih yapmış, yaklaşık yarısı ise (yüzde 48,0) en fazla 4 tercih yapmıştır. Öğrencilerin yalnızca yüzde 11,8'i 10 tercih hakkının tümünü kullanmış. 2019 yılındaki tercih dağılımı ile kıyaslandığında öğrencilerin yoğunlaştığı okul türlerinin benzerlik gösterdiği görülüyor.

ORTAOKUL VE LİSE TÜRLERİ ARASINDAKİ GEÇİŞLER

Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde okul türleri arasındaki geçiş oranları, öğrencilerin lise tercih eğilimlerini belirlemek açısından önemlidir. Bu kapsamda, merkezi sınav puanına göre farklı lise türlerine yerleşen öğrencilerin mezun oldukları okul türlerine göre dağılımı şu şekilde:

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

2020 LGS YEREL YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 LGS kapsamında yerel yerleştirme sonuçları ve öğrencilerin yerel yerleştirme tercihleri MEB tarafından incelendi. Buna göre; yerleşen öğrencilerin %49,3'ü ilk tercihlerindeki ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Yerel yerleştirme kapsamında bir ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerinde seçtikleri okullara yerleşme oranı %92'dir. Bu sonuç öğrencilerin çok büyük kısmının, ikinci bir okul türü seçme zorunluluğunun olmadığı ilk üç tercihleri kapsamında yerleştirildiğinin göstergesidir. 2019 yılında yerel yerleştirme ile liselere yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihinden birine yerleşme oranı %91 iken, öğrenci sayısında görülen önemli artışa rağmen 2020 yılında bu oran %92'ye yükselmiştir.

2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

İlgili Haberler

LGS tercihleri açıklandı mı? 2020 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç ekranı
LGS tercihleri açıklandı mı? 2020 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç ekranı
LGS merkezi yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme nedir? Merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır?
LGS merkezi yerleştirme nedir? LGS yerel yerleştirme nedir? Merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti Ekonomi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 3. defa bir kadın genel sekreter oldu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Bursa Çocuk Otobüs Antalya
Şu an buradasınız: 2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:06:19. #1.14#
title