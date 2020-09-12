2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ne zaman, saat kaçta? 1. ve 2. oturum saat kaçta yapılacak? 2020 KPSS Lisans alan bilgisi sınavı bugün ve yarın yapılacak. Peki birinci ve ikinci oturum saat kaçta olacak? Sınavlar ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

Kamu çalışanı olmak isteyenlerin gireceği ÖSYM Kamu Personeli Sınavı öncesi adaylar KPSS hakkında meraklı soruların cevaplarını araştırıyor. Adaylar, KPSS sınav giriş belgesi alma ekranına nasıl giriş yapacağını araştırırken KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta, ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta, KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek gibi soruların da yanıtlarını merak etti.

2020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

2020 KPSS Lisans için Alan Bilgisi sınavı 12 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 1. oturum sabah saat 10:15 'de başlayacak olup 2. oturum ise öğleden sonra saat 14:45 'de başlayacaktır.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturum başlangıç saati : 10:15

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturum başlangıç saati : 14:45

Ek olarak KPSS Alan Bilgisi 3. oturum ise 13 Eylül Pazar günü sabah saat 10:15 'de başlayacaktır.

KPSS LİSANS SINAVI İÇİN SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

12 Eylül Cumartesi 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Aynı şekilde 12 Eylül Cumartesi 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Yani adayların sınava girebilmeleri için en geç bu saatlerde sınav binalarında olmaları gerekmektedir.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki verilere göre 2020 KPSS sınavının açıklanma tarihleri aşağıdaki gibidir.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları: 27 Ocak 2021

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacaktır. KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı ikinci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

ÖSYM'DEN 'KOVİD-19' AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumları değişen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerinin güncelleneceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimlerine girecek Kovid-19 pozitif veya temaslı olan adaylara ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlıkça uygulanacak sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina veya salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncelleniyor.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar gibi Kovid-19 bilgisi değişen adayların, sınava girecekleri bina veya salon bilgileri güncellenecek.