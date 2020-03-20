2020 iPad Pro, Test Sonucu ile Şaşırttı
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2020 iPad Pro, Test Sonucu ile Şaşırttı

Apple, 4. nesil iPad Pro modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sundu. Her zamanki gibi bilgisayarlarla kapışacak güçte bir iPad karşımıza çıkarıldı.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
2020 iPad Pro, Test Sonucu ile Şaşırttı

Apple, 4. nesil iPad Pro modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sundu. Her zamanki gibi bilgisayarlarla kapışacak güçte bir iPad karşımıza çıkarıldı. Ancak 2018 iPad Pro'lara göre sadece %1 artış sağlanmış. Son test sonuçları, performans noktasında 2020 iPad Pro'ya geçmek için hiçbir sebebin olmadığını açıkça gösteriyor.

Apple, yeni iPad Pro'yu kullanıcıların bilgisayarlarının yerine geçecek güçte bir cihaz olarak tanımladı. Trackpad'li klavyesi (Magic Keyboard) ile bilgisayar kullanımı sunan 2020 iPad Pro, her zamanki gibi "Şimdiye kadarki en yüksek performanslı iPad" olarak tanıtıldı. Apple, yeni A12Z Bionic işlemcinin çoğu Windows dizüstü bilgisayarda bulunan işlemciden daha hızlı olduğunu iddia etti. Peki ya gerçekte?

AnTuTu testi ile yeni iPad Pro'nun 2018 iPad Pro'lardan çok da hızlı olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Önceki nesle kıyasla %1 gibi hissedilemeyecek bir artış var. 512GB depolamalı iPad Pro 2020'nin 6GB RAM'e sahip olduğunu öğrendik. 2018 iPad Pro'larda RAM miktarı tepe model (1TB kapasiteli 12.9 inç 2018 iPad Pro) hariç 4GB. CPU yani işlemci noktasında ufak bir hızlandırma olsa da, GPU yani grafik işlemci biriminde hissedilebilir bir artış söz konusu. Yeni çip sekiz çekirdek GPU ile geliyor ve GPU testlerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artış var. iPad Pro 2020, grafik alanında önceki nesli geride bıraksa da genel performansta bir değişiklik yok.

iPad Pro 2020'nin GPU performansı açısından 2018 modelinden daha hızlı olduğu ancak işlemci ve bellek performansı açısından bir farklılık göstermediğini ortaya koyan bu test ne kadar güvenilir tartışılır ancak iPad'lerin güncelleme almasına rağmen performans kaybı yaşamadığını biliyoruz. Unutmadan, 2020 iPad Pro ve 2018 iPad Pro karşılaştırması yazımızda iki model arasındaki farklılıklara değindik, incelemenizi tavsiye ederiz.

Kaynak: Tamindir

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