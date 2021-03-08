2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı
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2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

08.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:49

Türkiye'de 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilden Tokat'ta Türk Kızılay Kadın Kolları Gönüllüleri, erkeklere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, karanfil dağıttı.

Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kızılay Kadın Gönüllüleri, erkeklere teşekkür etmek için karanfil dağıttı.

2020'de kadın cinayetinin yaşanmadığı kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

"ERKEKLERDEN OLUMLU MESAJLAR ALDIK"

Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencisi Büşra Ovalı, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 2019 ve 2020 yıllarında Tokat'ta kadın cinayeti işlenmediği için bugün erkeklerimize karanfil veriyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'de de inşallah kadın cinayeti işlenmeyecek. Şu ana kadar erkeklerden olumlu mesajlar aldık. Teşekkür ediyorlar, mutlu oldular. Onları böyle görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.

2020'de kadın cinayetinin yaşanmadığı kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

"ÇİÇEK NEDENİYLE ÇOK MUTLU OLDUM"

Karanfil için Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Dursun Tekel, "Kadın cinayetlerinin Tokat'ta işlenmemesi çok güzel bir şey. İnşallah bütün şehirlerimizde kadın cinayetleri olmaz. Çiçek nedeniyle çok mutlu oldum, teşekkür ederim" diye konuştu.

2020'de kadın cinayetinin yaşanmadığı kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

Halil Gülenç ise "Etkinlik güzel. İlimizin kadınlarımıza ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Her zaman da değer vermemiz gerekiyor" dedi.

2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (34)
...: bu ne ? şaka mısınız ? alkış tutun birde tam olsun kadın öldürmedi bugüne kadar diye de elini de öpün. . .
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FF: Kadinjn gücü yetse erkek kalmaz ;)
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ERSİN: Tokat''mı ?Git işine kardeşim ordan bir kızla evlende gör dünya kaç bucak helede Niksardan ocağın batar genç yaşta herşeyini kaybedersin kadınları çok huysuzdur erkeklerde bıkmıştır artık sesleri bile çıkmaz.
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