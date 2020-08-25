2020 - 2021 eğitim öğretim yılı takvimi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için yeni düzenleme yaptı. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim bir ay ertelendi ve okullar uzaktan eğitim şeklinde 31 Ağustos'ta açılıyor. İşte, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi...

Okullar ne zaman açılacak sorusunu araştıran öğrenci ve veliler için MEB açıklamada bulundu. 31 Ağustos'ta EBA TV ile uzaktan eğitimlerine devam etmeleri kararlaştırılan öğrencilerin okulları ise 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitimleri 21 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ MEB

Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak. Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.