2020-2021 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimini erişime açtı. YKS ile yerleştirme işlemlerini 29 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında tamamlayan ATA AÖF, güz dönemi sınavları ne zaman?

ATA AÖF takvimine göre YKS İle Yerleştirme, Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş, AGNO Puanıyla Yatay Geçiş, İkinci Üniversite ve Uluslararası Öğrenciler için kayıt işlemlerine yönelik tarihler belirlendi. Buna göre, ikinci üniversite kayıt tarihi 31 Ağustos - 16 Ekim olarak açıklanmıştı.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

YKS ile Yerleştirme e-Devlet Kayıtları 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Online Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıtlar 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yatay Geçiş (AGNO Puanıyla) başvurular 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri aralığında, sonuçların açıklanma tarihi ise 23 Eylül 2020 olarak açıklandı. Kesin Kayıtlar 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlandı.

Yedek Kayıtlar 28 Eylül 2020'de, İkinci Üniversite Ön Kayıtları 1 Haziran-16 Ekim 2020 tarihlerinde, kesin kayıtlar 31 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerindedir. Uluslararası Öğrenciler için Sınavsız Kayıtlar 21 Eylül-16 Ekim 2020 olarak belirlendi. İşte, ATA AÖF 2020-2021 takvimi:

ATA AÖF ARA SINAVLARI NASIL OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.