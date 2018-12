2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda (1)

TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında "fotoğraf" tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya ziyaretinde Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile bir araya geldiğini hatırlatarak bazı eleştirilerde bulunması üzerine, CHP Grup Başkanvekili Özel, sataşma gerekçesiyle söz aldı.

2016'da TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin, temasları çerçevesinde Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, üyeler Marilusie Beck, Nils Annen ve Sevim Dağdelen ile bir araya gelmesine ilişkin fotoğrafı gösteren Özel, "Sevim Dağdelen oturuyor, karşıda sizin partinizden 3 milletvekili. Hesap soracaksan bu fotoğrafın hesabını sor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı gösteren Özel, "Bir terör örgütüne destek verenle fotoğraf çektirmeyi konuşuyorsan ve soracaksan, El Kaide'nin kurucusu Hikmetyar ile çektirilen bu fotoğrafın hesabını sor." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Doğrusu hepimiz biliriz; mahalleyi birbirine katanlar olur, köyleri birbirine katan olur. Demek ki Meclisi birbirine katanlar da varmış. Mecliste neredeyse kafalar kırılıyordu. Bir grup başkanvekili sükuneti, Meclisin itibarını koruması gerekirken Meclisi ne hale getirdi." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden "AK Parti Genel Merkez heyetimizle gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat'ı ziyaret ettik ve ayrıca federal sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk." paylaşımında bulunduğunu hatırlatarak, "Bana izah edersiniz umarım." diye konuştu.

"Her gördükleri sakallıyı DAEŞ'çı sanıyorlar"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da sataşma gerekçesiyle tekrar söz alarak, "Her gördükleri sakallıyı DAEŞ'çı sanıyorlar. Hikmetyar, Afganistan savaşında ülkesi için savaşan ve o dönemde Türkiye'nin desteklediği birisi. O zaman IŞİD diye bir varlık da yok ortada. Her gördüğünüz sakallıyı dedeniz sanmayın." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Allah göstermesin bu adamı dedeme benzetmem. Benim dedemin şeytani değil rahmani bir sakalı vardı. Sen kime benzetiyorsun da bu kadar sempati besliyorsun, o tartışılır." şeklinde konuştu.

Özel, Hikmetyar'ın 2013 yılında BM kararıyla terörist listesine alındığını, Türkiye'nin bu kararı dayanak yaparak malvarlığına el koyduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Hikmetyar, BM tarafından listeye kısa dönem alındı ancak hemen arkasından 30 Nisan 2017'de çıkarıldı. Şu anda Hikmetyar'ın partisi hükümette olan, yasal olan partidir. Dolayısıyla her sakallıya aynı tarzda yaklaşmak doğru değil." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Elinde bulunan Hikmetyar'ın mal varlığına el koymaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ulaştıracağını" söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın, kendisinin Almanya ziyaretiyle ilgili iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Çeşitli görevler dolayısıyla birçok ülkeyi ziyaret ettiklerini ve ziyaretleri sırasında o ülkenin sistemiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını, Türkiye'deki sistemle ilgili de bilgi verdiklerini kaydeden Kan, Almanya'da da bu çerçevede yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi. Kan, bu konuyla ilgili dile getirilen iddiaları "saçma sapan" olarak tanımladı.

"Konuşmanın gizli saklı bir tarafı yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de İYİ Parti'li Türkkan'ın iddialarına ilişkin, İngiltere'de Democratic Progress Institute adlı sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tezlerini, terörle mücadeledeki haklılığını anlattığını ifade etti. Eker, "Konuşmanın gizli saklı bir tarafı yok. İddia edildiği gibi bu kuruluş asla PKK'nın temsilciliği değil." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kahraman ordumuza sataşma var. Bunu kimse TBMM çatısı altında yapamaz. Yapıyorsa da onun yeri burası değil Kandil'dir, PKK'dır, yılanların yanı olmalıdır." ifadelerini kullandı.