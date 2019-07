2019 Yaz Sezonu Film Sektörünün En İyileri ve En Kötüleri

2018 yılının yazında çıkan her film sadece iyi izlenmelere ulaşmamıştı, sektörün beklediğinin kat ve kat üstünde gişe satışlarına ulaşmıştı. Bu nedenle Hollywood 2019'un yazından büyük şeyler bekliyor.

Avengers: Endgame, John Wick Chapter 3 - Parabellum ve Aladdin gibi filmler, bu yaz sezonuna iyi bir giriş yaptı ancak bunlar ve dışındaki filmler, sinema sektörünün yüzünü çok güldürmedi.

Godzilla'nın, Men In Black'in ve X-Men'in yeni filmleri büyük hayal kırıklıklarıydı. Comscore'e göre, bütün bu filmler geçen yıla kıyasla bilet satışlarının yüzde 7 düşmesine sebep oldu.

Ancak önümüzde, film sektörü için daha parlak günler olabilir. Spiderman'in yeni filmi Spider-Man: Far From Home vizyona girmesiyle iyi bir satış rakamına ulaşacak gibi duruyor. Ayrıca Aslan Kral, Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood ve Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi iddialı filmler, gelecek haftalarda çıkıyor.

Ancak şu ana kadar 2019'un yazı, geçen yıla kıyasla beklenildiği kadar iyi gitmedi.

İşte karışışınızda, 2019 yaz sezonu film sektörünün en iyileri ve kötüleri:

En İyilerden: "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"

Keanu Reeves'in oynadığı serinin üçüncü filmi, perdelerden uzun süre kalkmayacakmış gibi duruyor.

Çıktığı ilk hafta 56,8 milyon dolar kazanan film, beklentilerin de üzerine çıkmıştı. Film, dünya çapında 300 milyon dolar hasılat yaptı. Hatırlayacak olursak serinin ilk iki filmi 200 milyon doları bile geçememişti.

Lionsgate de Chapter 4'ün üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

En Kötülerden: Indie Filmler

Bu yaz, izleyicilerin "gerçekten" film olan şeyleri izlemek istediklerini kanıtladı. Bu da bağımsız film yapımcılarının canını yaktı.

Annapurna Pictures, sıradanın dışında bir şey yaparak "Booksmart" isimli filmini 2.500 ekran için yayınladı. Yapımcılar filmin yüzde 100 Rotten Tomatoes skorunun ve tamamen kadınlardan oluşan yaratıcı ekibinin, filmi bu yazın "izlenmesi gerekenler listesine" koymasını ummuştu. Ancak bu olmadı. Film 7 milyon dolarla açılış yaptı ve 24 Mayıs'tan bugüne sadece 21 milyon dolar hasılat yapabildi.

Amazon Studios'un çıkardığı Late Night'ın kaderi de Booksmart'tan farklı olmadı. Film, sadece 13 milyon dolar hasılat yapabildi.

En İyilerden: "Disney"

Disney, bu yıl en çok hasılat yapan ilk dört filmi çıkarmasıyla marketin yüzde 36'sına hâkim oldu. Ayrıca bu ilk dört filmin üçü ilkbahar - yaz döneminde çıktı. Avengers: Endgame, Aladdin, ve Oyuncak Hikayesi 4

Film stüdyosu, sezona Avengers: Endgame ile başladı ve bu filmle Avatar hariç neredeyse her gişe rekorunu kırdı. Firmanın eleştirmenler tarafından sevilmeyen Aladdin filmi bile 800 milyon dolar hasılata ulaştı ve Disney hâlâ durmuş değil. Stüdyo, The Lion King'in (Aslan Kral) filmini yaz bitmeden yayınlamak istiyor.

En Kötülerden "Devam Filmleri"

Devam filmleri, 2018'in yaz sezonunda büyük izlenmelere ulaşmışlardı. Jurrasic World: Fallen Kingdom ve Mission: Impossible – Fallout gibi devam filmleri, film yapımcılarını ve izleyicileri oldukça mutlu etmişti. Ancak bu yazın devam filmleri çok da iyi değil.

Men in Black: International ve Shaft gibi filmler çok eski filmlerin devamları niteliklerinde olduğu için fazla izlenmedi. Ancak bu filmlerden bazıları çıkmak zorundaydı. Warner Brothers'ın çıkardığı Godzilla: King of the Mosters, stüdyonun MonsterVerse adını verdiği bir seriye ait. Firma 2020'da çıkaracağı Godzilla vs. Kong filmini anlamlandırmak için bu devam filmini çıkarmak zorundaydı.

FOX ise Dark Phoenix ile büyük hayal kırıklıklarına neden oldu. Neyse ki yapım, FOX'un çıkaracağı son Marvel filmi olduğu için Disney ve Marvel Studios'u çok da ilgilendirmiyor.

En İyilerden "Çevrimiçi Film Servisleri"

Çevrimiçi film servisleri git gide büyüyor. Disney Plus ve Apple TV Plus gibi yeni servislerin çıkmasıyla sektörün en iyiler arasında yer alması çok da şaşırtıcı değil.

En Kötülerden: "Sinemalar"

Sinemalar, Avengers: Endgame'in çıkmasıyla sezona muhteşem bir giriş yapmış olsa da şu anda onlar için işler çok daha durgun bir halde. Söylentilere göre, geçen yıla kıyasla bilet satışları yüzde 10 daha düşük.

AMC, Regal ve Cinemark gibi büyük sinema isimleri, bu durgunluktan sağ çıkabilecek gibi görünse de küçük sinema zincirleri için durum oldukça kötü. Çıkan filmlerin çok ilgi çekmemesi insanların sinemaya gitmemesine neden oluyor.

Yeni çıkacak filmler, sinema sektörünün tek umudu gibi duruyor.