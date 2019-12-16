2019'un en çok dinlenen şarkıları açıklandı!

16.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:08

2019'un en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını ve albümlerini açıkladı. Post Malone,yılın sanatçısı olarak zirveye yerleşti.6,5 milyar dinlenme ile rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Post Malone ilk kez, Spotify 2019 Özeti listesinde zirveye yükseldi.

Ezhel, geçen seneki yerini koruyarak, Türkiye'de 2019 yılının en çok dinlenen sanatçısı olurken, yılın şarkısı da yine Ezhel'den geldi. "Felaket" 2019'daen çok dinlenen şarkı olarak zirvedeki yerini aldı.

Billie Eilish'in "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" albümü Spotify'da dünya genelinde 2019 yılının en çok dinlenen albümü oldu.

Türkiye'de ise yılın albümü yine bir rap sanatçısından geldi, Ben Fero'nun "ORMAN KANUNLARI" albümü Türkiye'de 2019 yılının en çok dinlenen albümü olarak birinci sırada yer aldı.

RAP ZİRVEDE

Türkiye'de en çok dinlenen TOP 5 şarkı listesinin zirvesinde Ezhel'in Felaket şarkısı yer alırken, Norm Ender'den Mekanın Sahibi, Ben Fero'dan Biladerim İçin, Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadın ve Reynmen'in Ela şarkıları takip etti. TOP 10 şarkı listesinde baktığımızda 10 şarkıdan 8'i rap dünyasından gelirken, listenin 4'üncü sırasında bulunan Ufuk Beydemir'in Ay Tenli Kadın ve 10'uncu sırasında yer alan Feride Hilal Akın'ın Yok Yok şarkıları, rap müzikten farklı olarak pop türünde listeye giren iki şarkı olarak öne çıktı.

ONLİNE MÜZİK PLATFORMUNDA 2019 ÖZETİ

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

En Çok Dinlenen Albümler:

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Hollywood's Bleeding – Post Malone

thank u, next – Ariana Grande

No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Shawn Mendes – Shawn Mendes

En Çok Dinlenen Şarkılar:

"Señorita" – Camila Cabello, Shawn Mendes

"bad guy" – Billie Eilish

"Sunflower" – Post Malone, Swae Lee

"7 Rings" – Ariana Grande

"Old Town Road – Remix" – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

En Çok Dinlenen Podcast'ler:

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

The Misfits Podcast

Türkiye'de dinlenen şarkılarınözeti :

En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Sezen Aksu

Yüzyüzeyken Konuşuruz

En Çok Dinlenen Albümler:

ORMAN KANUNLARI

Müptezhel

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Akustik Travma

Sevda Gibi

En Çok Dinlenen Şarkılar:

Felaket

Mekanın Sahibi

Biladerim İçin

Ay Tenli Kadın

Ela

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Billie Eilish

Ariana Grande

Sıla

Sertab Erener

En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Ezhel

Ben Fero

Sagopa Kajmer

Ceza

Şehinşah

En Çok Dinlenen Podcast'ler:

Science Vs

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

Mythology

Serial Killers

Fest & Flauschig

Kaynak: Bültenler