2019 Model Tesla Model 3'ün Aldığı Etkileyici Euro NCAP Değerlendirmeleri

Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla Motors, ürettikleri otonom araçlarla otomobil sektörüne yeni bir sayfa açmayı başardı. Şirketin araçları genelde aldığı yazılım güncelleştirmeleriyle gündeme gelse bile bu kez 2019 model Tesla Model 3, Euro NCAP çarpışma testleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Bağımsız bir kuruluş olan Euro NCAP, otomobillere uyguladığı sıkı çarpışma testleri ile biliniyor. Kuruluş testlerini o kadar üst düzey yapıyor ki potansiyel müşteriler bu değerleri önemsiyorlar ve otomobil üreticileri de aldıkları sonuçları birer reklam malzemesi olarak kullanıyorlar.

Tesla Model 3, girdiği testlerden yüksek bir başarıyla çıktığı gibi şunu da belirtmek gerekiyor: Şirketin, müşterilerine uzaktan sunduğu aktif güvenlik özellikleri, Euro NCAP yetkililerinin "Güvenlik Yardımcısı" konusunda bugüne kadar verilmiş olan en yüksek puanlardan birini, Tesla Model 3'e vermelerini sağladı.

İşte Tesla Model 3'ün Euro NCAP çarpışma testleri sonuçları:

Tesla Model 3'ün çarpışma testleri detaylı sonuçlarına ulaşmak için burayı tıklayın.

Girdiği tüm testlerden neredeyse tam puan almayı başaran Tesla Model 3, puan kayıplarını ise çocuk yolcuların güvenlikleri konusundan ve olası bir yayaya çarpma konularında yaşadı. Bebek koltuklarının yerleştirilmesi için faydalı olan Isofix ve i-Size sistemlerinin bulunmaması Model 3'ün hanesine eksi olarak işlenirken bir yayaya çarpılması durumunda yayanın yüksek seviyede darbe alacağı belirlendi. Ancak bu negatif durumlar, Tesla Model 3'ün 5 yıldız almasının önüne geçemedi.

Euro NCAP ile çarpışma testlerini yapan Thatcham Research'ün araştırma bölümü başkanı Matthew Avery, Model 3'ün aldığı puanları değerlendirirken; "Tesla, elektrikli bir aracın yapısal faydalarını avantaja çevirmek için iyi bir iş çıkardı. Tesla Model 3, bugüne kadar gördüğümüz en yüksek Güvenlik Yardımı puanlarından birine ulaştı." ifadelerine yer verdi.

Euro NCAP, her araçta olduğu gibi Tesla Model 3'te de çarpışma testinin videolarını YouTube kanalı üzerinden paylaştı. İşte Tesla Model 3'ün çarpışma testi videosu;