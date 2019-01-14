2019 İnşaat Sektörünün Toparlanma Yılı Olacak

İnşaat Sektörünün 2018'deki faaliyetlerini değerlendiren ve 2019 ile ilgili beklentilerini açıklayan Niyazi Gültekin önemli açıklamalarda bulundu. Sektörün eski günlerine dönebilmesi için faizlerin mutlaka düşmesi gerektiğini belirten Niyazi Gültekin 2019 yılından umutlu olduklarını ifade etti.

EN ZOR YILI GERİDE BIRAKTIK

İnşaat Sektörünün 2018'de çok zor bir süreç yaşadığını belirten Niyazi Gültekin, "24 haziran seçimlerinden önce başlayan ekonomik krizden en fazla inşaat sektörü etkilendi. Konut kredisinde faiz ortalaması yüzde 2.75'lere yükseldi. İnşaat maliyetleri yüzde 40'tan fazla arttı. Birçok meslektaşımız bu ekonomik koşulların altından kalkamayıp konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Konkordato ilan edenler arasında büyük firmalar da var. Çok sayıda inşaat yarım kalmış vaziyette. Bu sürecin 2019'da sona ereceğini ve 2019 yılının sektör için daha güzel geçeceğini umut ediyoruz" dedi.

BANKALAR SEKTÖRE İHANET ETTİ

Bankaların inşaat sektörü sayesinde yüzbinlerce kişiye konut kredisi sattığını ve çok büyük kârlar elde ettiğini ifade eden Niyazi Gültekin, "Hem kamu hem de özel bankalar müteahhitlerle anlaşmalı olarak konut projelerinde kredi kullandırıyor. Bankalar bu sayede yüzbinlerce kişiye konut kredisi sattı ve büyük kârlar elde etti. Ayrıca müteahhitlerin büyük bir kısmı da bankalarla çalışıyor. İyi günde dost olan bankalar zor günde müteahhitlere en büyük darbeyi vurdu. Birçok müteahhit arkadaşlarımızın yüzde 13-15'lerle aldığı kredilerin faiz oranı yüzde 45'lere kadar çıktı. Müteahhitler zaten yüksek konut kredisi faizleri yüzünden satış yapamadıkları bu dönemde yüksek faizler ödemek zorunda kaldı. Özellikle özel bankalar yüzde 20 ile mevduat alırken yüzde 45 ile kredi sattılar. Yüzde 100'den fazla kâr ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kâr yok. Bankalar bu dönemde güvenimizi kaybetti. İnşaat sektörünün yeniden yükselmeye başlayacağı dönemlerde bankaların yaptığı bu ihaneti asla unutmayacağız" dedi.

2019'DA HEDEF İNŞAATLARI TAMAMLAYIP STOKLARI ERİTMEK

Sektörün 2019 hedefleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Gültekin sözlerini şu şekilde sürdürdü, " Bu yıl çok az proje lansmana çıkacaktır. Sektörün en büyük önceliği mevcut projeleri tamamlayıp, stokları eritmek. Türkiye'de 2 milyona yakın konut satılmayı bekliyor. Bu konutların satılması için faizlerin düşmesi gerekiyor. Kamu bankalarının başlattığı 0,98 faiz kampanyası sektöre bir hareket getirdi ancak yeterli değil. 0,98 faiz kampanyasının müteahhite maliyeti çok yüksek. 0.80'lik maliyeti müteahhitler karşılıyor. Faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 1'in altına düşmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faiz oranlarını yüzde 20'nin altına düşürmesi ve 2019'a olumlu bir başlangıç yapması gerekiyor. Faizlerdeki düşüş eğilimi hala devam ediyor. Faizlerdeki düşüşle beraber 2019'da konut satışları artacak ve sektöre yeniden hareket gelecektir."

Kaynak: Bültenler