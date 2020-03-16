2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan bir Güney Kore dizisinin 10. bölümünde günümüzde yaşanan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs salgınının bilinen tüm belirtilerini anlattığı sahne, sosyal medyada gündem konusu oldu.

2019 yılının sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Salgın nedeniyle birçok ülkede uçuşlar yasaklanırken uluslararası etkinlikler iptal edildi. 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı.

"ÖLÜM SAYISINI ÇIKARMAK İÇİN MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜSÜ"

Dizinin 10. bölümündeki hastane sahnesinde koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış. Bunların yanı sıra dizide koronavirüs bir biyolojik silah olarak nitelendirilmiş. Dizide bir kadınla konuşan doktor, "Bu virüs, ölüm oranını %90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğramış koronavirüsü. Virüs 5 dakika içinde direkt akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresi var. İnsan yapımı bir virüs..." diyor. Dizide virüsün bir biyolojik silah olduğu ve herhangi bir aşısının olmadığı da söyleniyor.

CONRAGION FİLMİNDE DE KORONAVİRÜS İŞLENDİ

Öte yandan 9 yıl önce çekilen Conragion filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsüyle aralarında bulunan benzerliklerin başında geldi. Bu filmde günümüzde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile benzerliklerinden dolayı Apple mağazalarında en çok indirilen yapımların arasına girmişti.